Entre o branco e o estilo moderno: um apartamento de conto de fadas

A sala de estar agora está aberta e arejada. As paredes brancas fazem com que o ambiente pareça maior. O contraste do branco com a cor quente do parquet é especial. Desta forma, a casa adquire imediatamente uma personalidade individual e um ar de aconchego! A decoração foi reduzida a um mínimo, de modo a deixar um ótimo espaço de circulação.