Casa pré-fabricada com a planta: 150 m² para uma vida familiar perfeita

Muitas vezes temos a tendência de abandonar o prazer de sonhar com o lugar ideal para se viver. como por exemplo casas cheias de encanto que combinam beleza e praticidade em perfeita harmonia. O ritmo da vida moderna impõe certos critérios quando pensamos qual seria o nosso lar perfeito, mas podemos sempre contar com o aconselhamento de grandes profissionais da arquitetura que podem transformar nossos sonhos em realidade, como no exemplo que apresentamos neste livro de ideias.

O projeto desta casa tem muito a ver com o que discutimos: uma mistura perfeita de estética e funcionalidade, com detalhes incríveis e terraço no telhado da garagem e a combinação de materiais que cria um conjunto de contrastes dramáticos e altamente estéticos neste habitação. Você quer conhecer todos os seus encantos? Sinta-se em casa!