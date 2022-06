Cozinhas pequenas: 7 ideias para aproveitar o espaço ao máximo

Uma forma de tirar partido do reduzido espaço de uma cozinha – e de toda a casa, se ela for pequena – é integrando ou mesclando espaços. Neste projeto, vemos esta ideia perfeitamente executada onde uma cozinha estreita se prolonga até alcançar a área de refeições. Se você optar por esta solução para a sua cozinha, siga a mesma linha de desenho e de cores, para que ambas as áreas se integrem de forma harmoniosa. Um desenho da ArQing.