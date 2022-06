7 erros na hora de decorar: tente evitá-los!

Decorar a casa é um desafio excitante e interessante, mas nem sempre fácil. Quem não gosta de escolher um novo tecido para as cortinas ou a nova cor das paredes da cozinha? No entanto, por mais que nos dediquemos muito na hora de decorar, na maioria das vezes, as nossas moradias não se parecem muito com aquelas que vemos nas revistas. Se bobear, nos deixamos influenciar facilmente pelas tendências atuais em vez de seguir os nossos sentimentos e criatividade. Por isso, acreditamos que não há regras sobre como decorar uma casa, mas há algumas premissas básicas que devemos cumprir para obter um resultado bem sucedido. Nós selecionamos algumas. Veja quais são.