Banheiro rústico: mais de 40 ideias para você se inspirar neste estilo

O conceito de rústico refere-se à imagem da natureza em suas várias paisagens naturais. Por isso, o estilo é caracterizado por superfícies de madeira bruta, pedras e fibras naturais e detalhes em metal que trazem o toque de sofisticação. Hoje em dia, além de o rústico se basear nas antigas casas rurais, ele ganhou toques da arquitetura e decoração contemporâneas. A combinação de diversos elementos oferece uma mescla de estilos para que a decoração seja mais funcional e, em muitos casos, mais luxuosa.

Você pode decorar qualquer ambiente de sua casa seguindo esse estilo e encontrar a simplicidade natural e a elegância que só o rústico pode proporcionar. Se no momento você está pensando no que fazer com o banheiro de sua casa, então talvez um banheiro rústico seja perfeito para fugir do mundo urbano e deixar esse ambiente mais acolhedor e cheio de estilo.

Essa estética oferece conforto e paz de espírito, sensações causadas pelos materiais naturais. Então saiba que cada elemento decorativo vai causar uma sensação de relaxamento e descanso agradável. Se você busca por esse resultado na sua reforma ou remodelação, esse livro de ideias vem oferecer mais de 40 sugestões criadas pelos arquitetos de interiores da homify.