Decoração de apartamento é moderna e clássica ao mesmo tempo

Por outro ângulo é possível ver ainda mais contraste entre o clássico e moderno na sala de estar. A poltrona com aparência de antiga, com madeira e estofamento escuro, contrasta de forma interessante com a grande televisão fina e de tela plana. Acima do móvel da televisão, em oposição aos aparelhos tecnológicos alojados abaixo, temos acessórios clássicos de decoração: vasos decorativos.

Podemos ver ainda a varanda, que é dividida da sala apenas por uma grande porta de vidro. A sacada é grande e tem um ar mais moderno, com decoração mais minimalistas. As cadeiras são altas, brancas e ainda conta com uma mesa modeerna, de metal, com design interessante.