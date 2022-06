12 ideias absolutamente originais para seu quarto

Quando se trata de nossos ambientes residenciais, todos gostamos de acrescentar na decoração um pouquinho de nossa personalidade e caráter.

Dessa forma, são vários os componentes de um quarto que fazem com que ele seja um espelho de nossa vida pessoal. Por um lado, queremos que o mobiliário e a paleta de cores que mais nos deem segurança e relaxamento na hora de passar o tempo. E por outro lado, um tipo de decoração que mais nos represente junto a uma iluminação adequada ao nosso ritmo diário. Tudo isso leva ao resultado ideal na composição de um espaço do qual é difícil encontrar cópias. Hoje no homify queremos levá-lo a percorrer diferentes ambientes que são um universo variado de gostos e preferência.

Vamos lá?