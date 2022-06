Saia do branco: Os mais belos tetos para o seu ambiente

Talvez porque não estamos acostumados a dirigir nosso olhar para cima com frequência, parece-nos que colocar nossa atenção aos tetos internos de uma casa é algo que não tem muita relevância.

No entanto, o que se passa acima de nossas cabeças tem muita importância e necessita ser tratado com a mesma dedicação que o restante da decoração. Há variadas maneiras de dar um acabamento aos tetos e forros de cada casa. Algumas pessoas preferem que não seja nada muito chamativo e que haja um com jogo com as paredes. Por outro lado, existem caminhos que são mais inovadores e criativos para tornar esse elemento protagonista no espaço. Todos têm direito a expressar em seus tetos o que pareça melhor para conquistar uma composição conforme sua necessidade. Nós, no homify, queremos convidá-lo a um passeio para que você aprecie a multiplicidade de ideias e designs que podem ser encontrados em diferentes casas.