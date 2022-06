Esta parede de pedra esconde uma casa espetacular

Concluímos o passeio chegando ao primeiro andar da casa. De um lado, a área social, equipada com um conjunto confortável de cadeiras, o espaço favorito para desfrutar de uma vista incrível do jardim. No mesmo local, uma escada em forma de caracol conecta-se com um mezanino multifuncional. Cruzando as grandes transparências, o terraço ao ar livre complementa a aposta. Finalmente, do outro lado, um corredor leva para banheiros e quartos.

