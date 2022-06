8 ideias com plantas para trazer mais vida para o interior da sua casa

Cada planta precisa de uma intensidade de luz diferente: as de clima quente, por exemplo, precisam de luz pontual e intensa. E quando não é possível receber luz natural, pode-se colocá-las sob lâmpadas fluorescentes normais equivalentes a 150 watts de potência. Idealmente, as lâmpadas devem ser suspensas no teto, maiores do que 25 cm e não mais de um metro de distância uma das outras.