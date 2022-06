Reforma de apartamento deixa-o mais amplo e funcional

A grande sala ainda tem um espaço reservado para o escritório, perfeito para quem trabalha de casa. Ao invés de uma cadeira típica de escritórios, os arquitetos optaram por uma que tem o estilo de uma poltrona, para combinar com o resto da decoração da sala.

No home-office, ainda existe um espaço reservado para leitura ou descanso, com duas poltronas mais confortáveis. A decoração desse espaço também tem bastante aspecto de natureza, com um enfeite de metal com esse tema na parede e ainda uma grande planta no cantinho da leitura .

