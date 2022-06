Antes e depois: como a decoração transformou cinco salas

Uma sala de estar bastante simples, que contava basicamente com cadeiras e um grande banco estofado em sua decoração – ambos estampados -, se tornou uma sala de jantar super sofisticada.

É até difícil elencar todas as mudanças. O que mais chama a atenção na transformação é a mesa de jantar de vidro, com cadeiras neutras e modernas instaladas a sua volta, mas foram várias as mudanças. Além de acrescentar outros móveis com funções diversas para a sala, pequenos itens de decoração foram responsáveis pela sofisticação que o ambiente ganhou. O piso mais claro também teve papel essencial na transformação.