Décor infantil: nichos e prateleiras sensacionais!

As prateleiras são sempre aliadas na organização do quarto infantil, hora de preencher paredes e espaços como um todo. Permitir que todos os brinquedos sejam expostos, facilita a vida da criança na hora da brincadeira e ainda deixa um clima divertido no quarto. Este quarto de menino projetado pela design de interiores Cristiane Fernandes ,a decoração com móveis em tons claros, sobressaem com alguns elementos coloridos espalhados pelo ambiente, o conjunto de prateleiras aplicado a parede, tem um divertido formato em horizontal, que ocupa toda extensão do cômodo, e comportando muito bem os brinquedos da criança de forma organizada e divertida.