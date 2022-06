7 tipos de escadas metálicas para elevar a beleza de sua casa

Quem mora em uma casa de dois pavimentos ou mais, sabe bem a importância que a escada tem no lar. Mais do que um espaço de transição entre um ambiente e outro, as escadas contribuem beleza à decoração, já que serão espaços sempre presentes e de acesso contínuo.

Saber escolher o modelo ideal de escada para o lar é essencial para valorizar os ambientes onde ela setá instalada. Entre tantos tipos diferentes que encontramos no mercado, as escadas de metais se destacam pela leveza que proporcionam ao lar. Além disto, estas opções são consideradas mais econômicas, já que o acabamento é realizado com tinta esmalte sintética e a manutenção é realizada com poucos produtos contra ferrugem, já que a umidade não trará qualquer efeito à estrutura metálica.

Abaixo, trouxemos 7 modelos diferentes de escadas metálicas que, com diferentes características, poderão ser a solução perfeita conforme as necessidades do seu lar. Siga conosco, confira os belíssimos modelos abaixo e eleve a beleza do seu lar a um novo patamar.

Inspire-se!