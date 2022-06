Dicas: como ter mais espaço na sua cozinha

Estar na cozinha é sinônimo de delícias. No aroma, nos temperos, nas receitas e no clima delicioso do espaço. Isto, claro, quando o cômodo oferece espaço o suficiente para que você se sinta muito bem acomodado. Hoje em dia, sabemos que esta não é uma opção frequente. Cada vez mais, as cozinhas estão com tamanhos menores. Isto para acompanhar o restante do espaço, também minúsculo, dos apartamentos urbanos. Imagine você, se uma kitnet já oferece espaços limitados, o quão pequena é a cozinha do apartamento? Bem pequena, você deve saber.

E para não ficar preso a estas limitações no apartamento, trouxemos hoje algumas dicas que certamente farão toda a diferença na sua cozinha. São truques de decoração que organizam ainda melhor o seu espaço e deixam a cozinha muito mais confortável para garantir horas mais prazerosas no preparo dos alimentos que fazem parte do ritual de afeto com a casa. Afinal, quanto mais resultados deliciosos na cozinha, melhores serão as lembranças do seu lar.

Neste Livro de Ideias traremos dicas com gavetas, nichos, caixas e todas as formas de deixar sua pequena cozinha com mais espaço. Tudo isto reunindo projetos assinados pelos melhores profissionais do mundo: os profissionais homify. Por isso, venha conosco e se delicie com as opções que trouxemos. Temos certeza que você irá sentir o melhor sabor do seu lar em horas que farão muita diferença na sua rotina. Aproveite!