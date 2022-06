Apartamento de 60 m² perfeito para quem ama a vida simples e moderna

Se as escolhas não são muitas, é essencial fazer as escolhas certas. Esta regra de ouro foi levada a sério para a decoração deste apartamento. Com o pouco espaço disponível, a textura da madeira foi ideal para que o aconchego fosse bem valorizado.

Enquanto à esquerda a decoração da sala contou com a simplicidade prática de uma pequena estante com gavetas, à direita o conjunto de mesa e cadeiras é simples e elegante, assim como os retratos em preto e branco que marcam as paredes.