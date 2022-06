20 cômodos antes e depois de terem sido reformados por um profissional

Antes fora de moda, agora foi completamente alterada. A única coisa que foi preservada foi o chão. O teto foi reformado, agora moderno e com luminárias. As paredes foram pintadas e móveis foram totalmente transformados. As cadeiras e mesa estão agora com visual fino e elegante. A chave para dar um toque de frescor é sempre apostar em plantas e árvores ornamentais.