9 incríveis de bancadas para cozinha!

As bancadas confeccionadas em Nanoglass embelezam o ambiente com seus desenhos minimalistas e com seu brilho. A superfície deste material é rígida, o que deixa o material mais suscetível a trincas, sem possibilidade de reparos. No entanto, os outros positivos como a praticidade e durabilidade do material falam mais alto. Em relação a disposição da bancada ao lado, quando ela também atua como mesa de jantar, aposte em banquetas mais confortáveis, de encosto alto e acolchoadas, já que as pessoas permanecerão mais tempos sentadas. Dê preferência por aquelas feitas de materiais de fácil limpeza, como madeira, Nanoglass, acrílico. As banquetas podem seguir estilos diferentes que façam harmonia com a bancada.