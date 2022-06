7 dicas espertas para escolher pisos de banheiro!

A utilização do piso de concreto gera menos resíduo durante a obra. Afinal de contas, para instalar qualquer piso de qualquer material, a base do piso precisa ser feita de qualquer maneira. O piso de concreto queimado não é nada além do próprio contrapiso sem superfície. Esse piso tem alta durabilidade e é bastante resistente. Assim, não é preciso se preocupar com o salto de sapatos emborrachados, com as unhas do cachorro ou até com os pés das cadeiras e mesas. A manutenção dele é bem fácil. Normalmente, passa-se uma cera líquida a cada 5 meses, mais ou menos. No dia-a-dia, água com algum detergente neutro é o suficiente para limpar e deixar o material bonito.