Como decorar sua casa no estilo clássico

Bem, a decoração clássica nunca sai de moda, mas o seu estilo foi modernizado com a mistura de diferentes elementos, ou seja, dificilmente você encontrará um ambiente todo decorado com detalhes da arquitetura grega e romana. No entanto, você verá espaços requintados, com linhas elegantes, sofisticadas e clássicas.

Afinal, esse tipo de decor preza pelos detalhes, exemplo: molduras de gesso, rodapés, entalhes de madeira nos móveis, tecidos utilizados em almofadas, papéis de parede, cortinas com diversas camadas , entre outros itens.

O estilo clássico não seria muito funcional nos dias de hoje, então encontramos uma mescla com peças mais modernas e contemporâneas, o que podemos chamar de estilo clássico-moderno. O homify selecionou alguns ambientes decorados com elementos do estilo clássico, confira!