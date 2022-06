Uma casinha remodelada para sua inspiração!

É fantástico observar que uma cidade cosmopolita como Lisboa, ainda, conserva uma arquitetura do século passado, com traços tradicionais, com desenhos e formas geométricas, além da pintura viva na fachada. Aqui é revelado um pouco da história e do caráter do lugar.

Era mesmo uma casinha e não deixou de ser, mas, agora vamos descobrir o seu interior.