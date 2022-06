Mesas ecléticas para sala de estar

Espaço do Traço arquitetura

Espaço do Traço arquitetura

A proposta dos arquitetos da Espaço do Traço foi criar um ambiente super diferenciado para esta sala de estar. A ideia compõe uma mesa de mármore com um lareira automática embutida, ao lado foi colocado dois bancos longos de madeira que servem para complementar a mesa de centro. Essa iniciativa além de super original é também muito elegante e esteticamente atraente. Essa mesa com toda certeza deixa qualquer sala de estar impecável e harmoniosa.