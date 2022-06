Um apartamento perfeito para jovens

Quando um jovem decide morar sozinho, deixar um apartamento bem decorado e projetado com a cara dele pode ser difícil. Tentar ousar demais ao decorar o novo lar pode ter um resultado muito diferente do esperado. Modernidade, cores e estampas precisam ser ponderados, mesmo para um apartamento jovem

Os arquitetos do escritório Dunder Koch Arquitetura projetaram esse pequeno apartamento para jovens, em São Paulo, com um estilo bem moderno e despojado. Inspire-se com com as fotos dos cômodos desse ambiente e tenha ideias de decoração para aplicar no seu.