Ideias de lagos para o seu jardim

Nada como viver mais pertinho da natureza, mesmo que seja uma natureza criada artificialmente o importante é você se sentir conectado ao mundo exterior e receber a paz e as boas energias que espaços verdes geram dentro das nossas vidas.

Elementos naturais como pedra, água, terra trazem uma sensação de bem estar e conforto para a vida da gente. Hoje, muitos paisagistas recebem pedidos para introduzir um pequeno oásis ou um pedaço da natureza para residências privadas, o intuito é trazer paz e calma para o ambiente.

Há muitos tipos de lagos artificiais que podem ser instalados no seu jardim, tudo vai depender do tamanho, e da dimensão do projeto que você busca. Nós da homify, adoramos incentivar aqueles que buscam se conectar com a natureza, por isso hoje mostraremos algumas dicas de como você pode implementar lagos no seu jardim. Veja só: