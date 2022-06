Casas com concreto aparente

O arquiteto Fabrício Roncca se entregou as características destemida do estilo industrial para projetar o que ele chama de Casa Pinball. Com inspiração nos lofts americanos no bairro de Soho em Nova York e com referências de arquitetura da Escola Paulista, Fabrício Roncca deu uma nova perspectiva para esta residência. Com concreto aparente em diversas divisões da casa, os elementos urbanos de lofts americanos se mesclam com aspectos de uma arquitetura brasileira. A combinação entre o cimento e a parede de tijolos torna o ambiente ainda mais interessante e espetacular.