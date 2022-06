O apartamento onde a decoração rústica e a moderna se encontraram

Começamos nossa visita pelo quarto principal do apartamento. Pequeno, mas com acolhimento ótimo, o ambiente traz a ampla iluminação que chega através das grandes janelas de folhas duplas. A parede atrás da cama é feita toda em tijolos, o que valoriza ainda mais a sensação de aconchego do espaço. À frente, o roupeiro quase invisível traz portas amplas em formato geométrico no design minimalista.