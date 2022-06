Deixe sua decoração pronta para o Halloween com estas ideias!

A cor de abóbora é presença marcante no Halloween, assim, nada melhor do que apostar em um sofá que encontra beleza e estilo nesta cor. É o caso deste sofá com capitonês no encosto que, além de esbanjar estilo, é ótimo também para compor uma decoração mais vibrante na sala de estar ou até mesmo o quarto. Esta opção será ótima para promover travessuras de uma maneira bastante confortável.