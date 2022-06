8 tapetes e sua forte presença nos ambientes!

O trançado do tapete de sisal desta sala cria espaçamentos entre os fios e permitem que variações de luz existam em seus sulcos, fazendo com que ele adquira relevo e este relevo tome uma aparência rústica. Aí então ele se torna perfeito para este espaço. A madeira no forro e os móveis em tonalidades escuras acentuam este caráter e entram em harmonia com o tapete.