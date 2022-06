8 incríveis cozinhas de aço!

Cobertura com camada de pintura, como outros aqui apresentados, o diferencial dos armários de aço desta cozinha é amplitude de suas gavetas, as quais se estendem horizontalmente, de modo que, ao abri-las o usuário encontrará uma grande quantidade de opções de objetos a vista, não tendo que revirar o nicho a procura do que busca. O contraste com o vermelho vivo do módulo acima e do fundo da bancada acentua a profundidade da mesma e torna o aço do armário um elemento responsável pela pureza e sensação de limpeza do lugar.

