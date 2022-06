A incrível restauração de uma casa antiga

Esta moradia construída no ano de 1968 refletia uma fachada de aparência tradicional que mescla a composição clássica de tijolos vermelhos com telhas antigas de PVC. A mescla desses dois materiais deu vida a uma casa rica em um aspecto sólido típico da época de sua construção. Com o passar do tempo, a estrutura da casa permaneceu sólida porém com um visual menos atrativo.

Diferente das propriedades que encontramos em nosso espaço Antes & Depois, esta foi mantida com cuidado, tendo até mesmo um espaço verde.