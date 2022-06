Casas arquitetônicas espetaculares!

Um mestre das residências de alto padrão, Marcio Kogan, arquiteto-chefe do escritório MK27. Suas casas sempre tem um caráter horizontal. Todas as atividades se desenvolver em camadas horizontais, normalmente em um dois pavimentos. Ou ele constitui as residências em uma planta em éle, separando assim os ambientes íntimos em uma das pernas do éle e os ambientes sociais na outra, ou faz essa divisão se utilizando dos pavimentos. Um verdadeiro artesão nesta arte, ele brinca com volumes e espaços vazados para criar interessantes composições.