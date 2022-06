Como deixar sua sala mais aconchegante

Após a escolha um sofá confortável e do conjunto de almofadas grandes e confeccionadas em tecidos aconchegantes, adicione uma mesa de centro robusta na decoração de sua sala de estar confortável. Escolha aquelas que sirvam de apoio de bebidas e alimentos, mas que também sejam boas para esticar as pernas. Para completar, escolha um tapete que combine com a decoração. Escolha um tom mais neutro que assim não tem como errar. Na hora que for a loja comprar, leve as medidas para não correr o risco de errar, quando for medir o lugar do tapete conte pelo menos dois dedos para baixo de cada móvel e sofá, quanto maior for o tapete melhor. Para dicas sobre como deixar o ambiente agradável e aquecido com tapetes, confira O conforto e o charme do tapete belga.