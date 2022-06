Construtoras versáteis e modernas!

As construtoras são algumas das grandes responsáveis pelo sucesso do boom de construção que vivemos no fim da década passada. Entretanto, nem todas elas focam apenas na construção do produto final ou mesmo apenas nas construções das estruturas e vedações. Algumas se encarregam do projeto como um todo, da sua concepção até a entrega final das chaves.

Com o intuito de mostrar que o mundo das construtoras não se limita ao que normalmente pensamos delas, trazemos aqui quatro construtoras, cada uma delas correspondendo a um empresa de caráter diferente. Desta maneira, mostraremos o quão ampla pode ser sua atuação no mercado e o aumento de eficiência e diminuição das dores de cabeça que elas podem proporcionar uma vez que congregam a capacidade da execução de diversas fases diferentes dos projetos.