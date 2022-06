Uma construtora muito além da mera construção!

Poderia ser mais uma daquelas lojas padronizadas, embaladas para vender. Não. O uso da velha estrutura do galpão onde a loja está instalada modifica este cenário. Mais do que isto, as estruturas são expostas e compõem o lugar como parte essencial de seu espírito. Aqui o pensamento do design de ambientes e da construtora, responsável pela obra construída de fato, se fundem: são deixadas as veias da construção expostas como elemento de infraestrutura e decoração.