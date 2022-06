A casa com o toque ideal de cor para cada ambiente

Seguindo para o interior do lar, podemos notar o equilíbrio entre a luz do branco, o aquecimento do tom castanho e a harmonia do verde. Todos os tons foram empregados de maneira a não deixar o lar cansativo. A distribuição de iluminação em todo o espaço foi muito importante para que o resultado ficasse muito agradável. Ao fundo, a moderna estante de nichos traz um pequeno mosaico que valoriza muito bem o contraste da cor branca com o tom da parede.