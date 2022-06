Antes & Depois: Como transformar 37m² em um lindo loft

Como havíamos mencionado antes soluções de armazenamento eram uma prioridade no projeto. Quando se trata de pequenos apartamentos, isto é sempre um problema. Para se integrar melhor na concepção e construção do loft de plano aberto, as compartições de armazenamento foram feitas embutidas para armazenar aparelhos domésticos de um modo mais eficaz. Por exemplo: a lavanderia da casa foi recolocada de um jeito mais organizado com peças de madeira compensada e objetos da Ikea também foram escolhidos.