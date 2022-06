Quartos juvenis para inspirar!

O momento da decoração de um quarto de jovem é um passo da vida infantil para uma fase pré adulta. É uma época de transformações, quando o jovem já está mais próximo de saber o que ele quer para sua vida e seus gostos já estão mais resolvidos ou afinados. Esta é uma fase de grandes mudanças para os meninos e para as meninas. Por estas questões, é muito importante planejar o ambiente do jeito que eles se sintam confortáveis e de forma que suas personalidades apareçam no cômodo através de recursos visuais e objetos decorativos.

O processo para decorar o quarto juvenil pode se tornar bem divertido, mas é necessário se ter em mente que não se está mudando a decoração de um simples quarto, e sim do refúgio em que eles recebem os amigos, ouvem música, estudam, batem papo e estudam. Desta maneira, é legal deixar que eles participem da escolha dos detalhes, fazendo com que eles digam do que gostam.

Uma dica válida para a escolha do mobiliário nesta fase é o uso dos móveis neutros e modulados. As características femininas ou masculinas podem vir à tona através de acessórios e elementos de decoração. Para te ajudar neste desafio, selecionamos alguns modelos e dicas. Inspire-se!