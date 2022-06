Espaço mágico: uma casa em estilo japonês com menos de 40 m²

Hoje vamos apresentar uma acolhedora casa japonesa que, apesar de ter apenas 37 metros quadrados, aparenta ser muito maior e mais espaçosa. Seu pequeno tamanho foi combinado com um telhado inclinado incrível para dar uma sensação de intimidade e aconchego.

Os arquitetos do estúdio Space Building projetaram esta moradia com o objetivo de criar um espaço familiar. A sala é suficientemente espaçosa para os proprietários usufruírem de bons momentos em família. No quintal, encontramos o local ideal para que as crianças possam se divertir, bem como um banco de jardim interessante, ao redor de uma árvore, que permite aos adultos ficarem de olho na criançada.

Esta residência dos subúrbios foi construída para uma família jovem e faz fronteira com uma grande floresta japonesa. É possível sentir o cheiro fresco dos pinheiros e tirar um momento para descansar no terraço, usufruindo da tranquilidade e da beleza do pôr-do-sol.