Invista nas cores e dê um up na decoração de sua casa

Quer animar a paleta de cores da sua casa com um design mais vivo e novas ideias de decoração? Invista no uso das cores e, principalmente, nos tons opostos que são a chave para criar belos cenários nos cômodos de sua habitação. Uma residência com um belo esquema de cores sempre apresenta tons complementares que transformam os espaços em lugares únicos e nada tediosos.

Uma dica é olhar para a roda de cores com calma e testar as combinações. Por exemplo, junte amarelo com roxo, azul com laranja e vermelho com verde – estas são algumas das combinações que você pode fazer sem medo de errar e ainda vai deixar os ambientes mais interessantes e cheios de personalidade.

Gostou da ideia, mas ainda não sabe como aplicar? Este livro de ideias vai te dar algumas dicas para você deixar a sua moradia ainda mais colorida. Venha com a gente!