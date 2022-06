16 ideias para modernizar o banheiro

Para construir ou renovar o banheiro da casa, existem mil opções de materiais e estilos à sua escolha, sejam revestimentos para pisos e paredes ou louças sanitárias, entre outras peças essenciais. Tudo depende do estilo que pretende imprimir ao ambiente. De qualquer modo, sempre devemos levar em conta fatores importantes e, ainda que o material seja econômico, é preciso se assegurar que sua resistência e durabilidade sejam comprovadas, caso contrário será um mau investimento a curto prazo.

Acabamentos incríveis podem ser obtidos com a pesquisa dos muitos materiais antes de decidir por algum, mas podemos lhe dar algumas dicas para as paredes do banheiro. Por exemplo, as pastilhas de pedra são uma das melhores opções modernas. Este material é um dos mais utilizados nas paredes, não só do banheiro, mas também em outros cômodos. Esteticamente lindas, as pastilhas de pedra são resistentes à umidade e à passagem do tempo.

Se você deseja uma decoração minimalista, use branco nas paredes e finalize com espelhos sem molduras. Nos banheiros bem ventilados, você pode optar por paredes lisas, pintá-las em cores que lhe agradem ou, ainda, instalar um grande espelho de um lado a outro, criando mais profundidade.

Assim que tiver escolhido os materiais das paredes, você deve buscar uma boa iluminação. Luzes de LED em volta do espelho é uma boa opção, pois serve como lâmpada e também como efeito decorativo.

Se você quiser colocar o foco de atenção em uma área específica, utilize azulejos de uma só cor em todas as paredes e dê ênfase à área escolhida, por exemplo os espelhos.

Uma alternativa interessante para as paredes é misturar as pastilhas de pedra com outros materiais, jogando com as texturas. Esse material tem a seu favor uma ampla gama de cores, o que pode ser usado em favor da decoração.

O porcelanato, além de ficar lindo nas paredes e nos pisos dos banheiros, tem grande durabilidade e é fácil de limpar. Seu acabamento com efeito de espelho dão a sensação de amplitude ao ambiente.

Pode-se utilizar pedras finas na área do box, combinadas com paredes lisas de concreto. Há uma grande diversidade dessas pedras e elas vão bem no contraste com outras texturas.

O acabamento moderno e industrial do revestimento em cimento ou microcimento nas paredes do banheiro dá um tom mate que combina muito bem com acessórios e móveis mais contemporâneos.

Pode-se usar ainda azulejos em cores vibrantes com acabamento polido, que proporciona um efeito de espelho em todas as paredes e aumenta a sensação de amplitude.

Por fim, cerâmicas com estampas e padrões são ótimas para decorar o banheiro, desde que sejam utilizadas em apenas algumas seções para não sobrecarregar o espaço.

