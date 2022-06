16 banheiros modernos e com chuveiros fabulosos!

A decoração de um banheiro moderno é ideal para quem já segue a linha mais contemporânea ou clássica no restante da residência. Além de ser atual, a ideia é ter um ambiente como se fosse um Spa ou Hotel dentro do nosso lar. Afinal, nada mais delicioso que chegar em casa e tomar um banho diante de um banheiro com tudo o que você tem direito. Tudo pronto para cuidar do seu corpo, e claro, também da mente, pois um banho é sempre algo relaxante e revigorante.

A área do chuveiro é o cenário perfeito para as melhores performances de canto, e todos nos descobrimos um artista ou cantor entre as bolhas de sabão. Entretanto, é importante ter um ambiente que não seja apenas bonito e confortável, mas principalmente seguro e luminoso. O homify selecionou 16 banheiros e chuveiros com propostas modernas! Vamos conferir!!