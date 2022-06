Uma casa mais que espetacular!

O proprietário desta residência, no bairro do Lago Sul de Brasília, crescera nas imediações. A janela do seu quarto abria-se para a vista do Lago Paranoá a noroeste, com a área monumental da cidade na margem oposta. Uma paisagem cuja evolução ele acompanhara, e que desejava manter ou ampliar. Portanto, nada mais natural do que aproveitar a altura avantajada da cobertura e convertê-la em um imenso terraço de onde é possível contemplar a vista deslumbrante do Lago Paranoá, numa sobreposição entre o presente e as memórias do proprietário.

