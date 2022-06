Por fora linda, por dentro genial!

Antes da descrição das formas e materiais empregados na Residência AM, podemos notar que a fachada frontal da casa é marcada pelo muro de vidro e pelos dois portões metálicos, do tipo gradil, que dão um toque de sofisticação ao projeto. A forma da residência é caracterizada pelas cores neutras, pela forma tradicional de linhas retas e pela cobertura inclinada de telhas cerâmicas, com destaque para a ampla sacada, protegida por guarda-corpos metálicos. Outro aspecto importante é a textura em grafiato das superfícies externas, na cor bege, que contrastam com as superfícies metálicas e do vidro.