Detalhes originais para quartos de bebês

O berço é um decisão muito importante, com vários formatos, os berços podem se transformar depois em mini cama. Você pode também considerar um berço que já tenha acoplado a ele o trocador e algumas gavetas, assim você poderá abrir mão de uma cômoda separada e, quem sabe, ganhar espaço para uma poltrona e uma mesinha de apoio. Caso não seja possível, procure mobiliário com diferenciais no formato e no desenho, como é o caso deste berço de madeira com desenhos e pés de passarinhos ou da poltrona com laterais geométricas.