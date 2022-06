Venha ver esta casa container de apenas 89m2: um luxo!

Para terminar nosso tour 360 graus, veremos agora a área que corresponde ao quarto do casal. Neste ambiente, impera um pouco mais o estilo industrial e urbano, com a paleta de cinza trazendo sobriedade e um ar moderno intenso. Toques de cor nos quadros contribuem para não tornar o ambiente monótono. E o resultado é bastante inspirador!

As paredes dessa casa contêiner foram forradas com um misto de chapas cimentícia e MDF, com perfeita integração e continuidade com as áreas da cozinha, área de serviço e banho social. Esse revestimento garantiu o conforto ambiental necessário e somou-se aos toques metálicos do design para garantir uma visita inesquecível.

Amamos o resultado!

