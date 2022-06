10 decorações em gesso que modernizam ambientes!

Este projeto dos arquitetos do estúdio ArchDesign em Florianópolis, o banheiro tem forro de gesso rebaixado com recortes. Na parte central, com sancas abertas que iluminam de dentro pra fora , a luz emitida é indireta e mais suave, ideal para ser usada no banho. Já a bancada, usada para fazer a higiene pessoal, se barbear ou maquiar, o rasgo no gesso recebe um trilho compostos com spots de luz mais direcionada , para os espelhos, evitando assim que a luz incida diretamente sobre os rostos e nao conflite com a iluminação geral.