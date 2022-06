Cozinhas modernas: 8 ideias geniais com murais decorativos

É possível jogar com a superposição das figuras que compõem o mural e, para isso, o melhor é que o fundo seja branco ou preto para se aproveitar ao máximo a sensação de movimento. Neste caso, as taças coloridas se destacam no fundo branco e fazem uma boa composição com a bancada colorida, dando um ar alegre e dinâmico à decoração.