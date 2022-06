DIY: como fazer uma linda luminária!

Chegamos com mais uma excelente dica para que você mesmo use sua criatividade para repaginar o seu lar! E hoje trouxemos a dica para que você capriche na decoração do seu lar utilizando uma luminária muito fofa e fácil de fazer. Com ela, você poderá decorar o seu quarto, sala, escritório e muitos outros espaços do seu lar. A forma de fazer sua luminária é simples e ela será muito prática.

A decoração com luzes é um truque que sempre funciona muito bem. Destacando o ambiente sem a necessidade de modificar sua estrutura, com o uso da imaginação e muitas cores, é possível colocar temáticas especiais para que tudo fique mais incrível. Outra excelente dica para este DIY – Do It Yourself, ou Faça Você Mesmo, é deixar a criatividade solta para que as peças de iluminação ganhem desenhos que contribuam positivamente para o seu espaço. Os formatos das caixinhas também poderão ser modificados conforme a sua criatividade permitir: use e abuse de casinhas para passarinho, tendas e muitas outras opções que você preferir, assim como a utilização das tintas poderá ganhar a composição que você achar melhor.

Por isso, é hora de deixar a imaginação correr e colocar mais uma dica incrível para que você exercite a sua imaginação e possa deixar o seu lar ainda mais inspirado. Aproveite a mais uma dica simples de faça Você Mesmo e aproveite!