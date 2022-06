Este lar moderno em Porto Alegre é a realização de um lindo sonho

Os ambientes sociais demandaram todo um cuidado com sua organização, já que o espaço do apartamento foi dividido ainda com outros três quartos. Aqui, notamos a integração como solução perfeita. A madeira como complemento no mobiliário faz uma soma perfeita com a presença da cor branca nas paredes, piso e teto. A iluminação lateral foi perfeitamente valorizada com a escolha de cortinas de cores claras.