Como criar a brinquedoteca perfeita

A primeira coisa a saber é para quem a brinquedoteca se destina. É para os seus filhos? Para eles e os amiguinhos? Para um único filho? O importante nesse momento é ter ideia de que idades terão as crianças que vão desfrutar da brinquedoteca para que se possa pensar nos materiais e no mobiliário adequados a cada fase do desenvolvimento. Por exemplo: de O a 2 anos, os brinquedos devem se voltar à estimulação sensorial. Assim, os mais indicados são coloridos, com sons e texturas diferentes, que estimulam os sentidos da visão da audição e do tato. Móbiles grandes com música e movimento estimulam, por sua vez, a coordenação visual e motora. Também é possível encontrar no mercado giz de cera em tamanho grande, perfeito para crianças a partir dos 18 meses. Já as crianças de 2 a 3 anos passam por uma fase de curiosidade e verbalização, o que pede livrinhos ilustrados, blocos, jogos de encaixar e empilhar, que estimulam o desenvolvimento motor. A partir dos 3 anos, o ambiente precisa apresentar estímulos concretos que simulem o cotidiano, o que privilegia brinquedos como casinha, carrinhos, bonecas, fantasias, quebra-cabeças e livros que estimulem a imaginação e o faz-de-conta. Por sua vez, crianças maiores vão gostar de trabalhar com montagem de pipas, jogos de tabuleiro e kits de profissões. Se houver a presença de crianças em diferentes faixas etárias, existem materiais que são considerados neutros, como fantoches, tintas e telas e família de pano. Também é conveniente que cada faixa etária tenha seu canto dentro do cômodo, com móveis adaptados a ela.